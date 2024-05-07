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Otomobilin çarptığı iki kardeşten biri hayatını kaybetmişti... Sürücü serbest bırakıldı

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#Antalya#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 17:47

Antalya'da okul çıkışı el ele tutuştuğu kardeşiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu 8 yaşındaki Doruk Erdoğan'ın ölümüne neden olan trafik kazası sonrası gözaltına alınan şüpheli, hakimlik tarafından adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

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Kaza, Güllerpınarı Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemal Şuberi İlköğretim Okulunda okuyan 8 yaşındaki Doruk Erdoğan ve 7 yaşındaki kardeşi Belinay Erdoğan’a okul çıkışı evlerine giderken karşıdan karşıya geçtikleri sırada F.Ü.’nün kullandığı otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı iki kardeşten biri hayatını kaybetmişti... Sürücü serbest bırakıldı

Kazada Doruk Erdoğan aracın altında kalıp feci şekilde can verirken, kız kardeşi çarpmanın şiddetiyle önce aracın ön kaputuna, ardından yola savruldu. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Dorukhan Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan Belinay Erdoğan ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Otomobilin çarptığı iki kardeşten biri hayatını kaybetmişti... Sürücü serbest bırakıldı

Kazada hayatını kaybeden 8 yaşındaki Doruk Erdoğan, bugün Alanya Büyükhasbahçe Camisi'nde öğle namazından önce kılınan cenaze namazının ardından Büyükhasbahçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Otomobilin çarptığı iki kardeşten biri hayatını kaybetmişti... Sürücü serbest bırakıldı

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otomobil sürücü F.Ü. ise hakimlik tarafından adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Otomobilin çarptığı iki kardeşten biri hayatını kaybetmişti... Sürücü serbest bırakıldı

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#Antalya#Kaza#Trafik Kazası

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