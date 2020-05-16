MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtomobilin çarptığı genç kız, öldü
GeriGündem Otomobilin çarptığı genç kız, öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 01:21,Son Güncelleme:

Otomobilin çarptığı genç kız, öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İlayda Elgün (16), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Hacıkara Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Nallıhan yönünde giden Ahmet A. yönetimindeki 67 DP 630 plaklı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İlayda Elgün’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan talihsiz kız, hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Elgün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Elgün’ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, sürücü Ahmet A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle