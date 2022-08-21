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Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki anne ve oğuldan acı haber... Eşiyle aynı kaderi paylaştı

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#Manisa#Bisiklet#Kaza
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki anne ve oğuldan acı haber... Eşiyle aynı kaderi paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 01:58

Manisa'nın Kula ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında elektrikli bisikletten savrulan anne ve oğlu öldü. Yaşamını yitiren kadının eşinin de yaklaşık 10 önce trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Körez mahalle kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Muhammet Ali T.(22) idaresindeki 64 FS 823 plakalı otomobil ile kavşaktan Körez Mahallesi'ne girmek isteyen Fikriye Özkara(36) idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Fikriye Özkara(36) ve oğlu Halil Can Özkara(14) çarpışma noktasından yaklaşık 20 metre ileriye savruldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fikriye Özkara(36) ve oğlu Halil Can Özkara'nın(14) yaşamını yitirdiğini belirledi. Anne oğlun cansız bedenleri, Jandarma Olay Yeri İnceleme(OYİ) ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan 64 FS 823 plakalı otomobil sürücüsü Muhammet Ali T.(22) ise, ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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EŞİYLE AYNI KADERİ YAŞADILAR

Öte yandan elim kazada yaşamını yitiren anne Fikriye Özkara'nın eşi Özcan Özkara'nın da Kula ilçesi Sandal Mahallesi'nde 2012 yılında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen anne oğlun yakınları da, sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Manisa#Bisiklet#Kaza

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