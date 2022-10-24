Otomobilin çarpmasıyla ölen doçent, son yolculuğuna uğurlandı

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Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Tabip Binbaşı Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker, önceki gün Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda D.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü D.K., iadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öğle kılınan cenaze namazı ardından tabutun başına geçen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Bugün Gülhane için acı bir gün, yerini dolduramayacağımız bir doktorumuzu kaybettik. Subutay, Gülhane’de doğdu, bugün onu yine Gülhane’de ebediyete uğurluyoruz. Subutay kardeşimizin eşi ve çocuğu Gülhane’ye emanet. Biz Gülhane’de onun hatırasını yaşatacağız" dedi.
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, "Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker, kliniğimizin gülen yüzüydü, herkesin yardımına koşardı. Onu çok erken kaybettik. Geleceği olan bir hekim arkadaşımızdı. Onunla çalışmaktan mutluluk duyuyorduk, pandemi döneminde büyük emek sarfetti. Acımız sonsuz. Allah geride bıraktıklarına sabır versin" ifadelerini kullandı.
Peker'in cenazesi, daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.