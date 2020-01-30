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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2020 - 15:25,Son Güncelleme:/

Otomobilin çarpmasıyla havaya fırladı

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Otomobilin çarpmasıyla havaya fırladı

ADANA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün frene basmasına rağmen durmayan otomobil, yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan yaya, yol kenarına düştü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kimliği bilinmeyen bir kişi, yaya geçidinin olmadığı bir bölgeden yolun karşısına geçmek istedi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan otomobil ise akan trafikte araçların arasından geçen yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan yaya yol kenarına düştü. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin çarptığı yaya, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

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