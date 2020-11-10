Otomobilin arkadan çarptığı traktör devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Şevket Yıldırım idaresindeki 71 AF 412 plakalı traktöre, aynı istikamete gitmekte olan Hüseyin B., idaresindeki 02 FC 233 plakalı otomobil Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında arkadan çarptı.

Otomobilin arkadan çarptığı traktör yol ortasına devrildi. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü Şevket Yıldırım ile otomobil sürücüsü Hüseyin B., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan traktör sürücüsü Şevket Yıldırım’ın hayati tehlikesinin bulunduğu yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.