Otomobili kaldırıma park eden sürücüye böyle tepki gösterdi Şaşkına çeviren not!

İnegöl ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, aracını, yasak olmasına rağmen kaldırımın üzerine park etti. Kaldırımdan geçen yayalardan biri ise tepki olarak kağıt üzerine 'Değerli öküz, aracını düzgün yere park et' yazarak otomobilin camına astı. Yazıyı görenler şaşkınlık yaşarken, notu kimin yazdığı merak konusu oldu.
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