Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Otomobili dereye düştü tutanak tutup evine gitti

#Dere#Otomobil#Tutanak
Otomobili dereye düştü tutanak tutup evine gitti

Silivri'de otomobili dereye düşen sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücünün trafik tutanağı hazırlayarak evine döndüğü belirtildi. 

Haberin Devamı

Çeltikköy köy yolu üzerinde dün akşam saatlerinde 34 EGU 401 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle dereye uçtu. Kaza yerine gelen jandarma ekipleri, otomobil sürücüsünün ağır yaralı halde dere içerisinde olması ihtimali üzerine arama çalışması başlattı.

Otomobili dereye düştü tutanak tutup evine gitti

Arama çalışmalarında sürücüye ulaşılamadı. Plakayı sorgulayarak sürücünün kimliğine ulaşmaya çalışan jandarma ekipleri, aracın kiralık olduğunu belirledi. Kiralama şirketi ile bağlantı kuran jandarma ekipleri, sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğunu, dereye uçan otomobilden çıkıp trafik için tutanak tuttuktan sonra evine döndüğünü belirledi.

Haberin Devamı

Çekiciyle dereden çıkartılan otomobil, yediemin otoparkına götürüldü. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dere#Otomobil#Tutanak

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna