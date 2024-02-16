Otomobili çalarken fark edilince valeye silah çekti

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Olay, dün akşam saatlerinde, Koşuyolu Mahallesi’nde bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre kafeye maç izlemeye gelen müşteri, otomobilini park etmesi için anahtarlarını valeye verdi. Otomobili park eden vale, anahtarları kafedeki dolaba koydu. Bu sırada kafedeki yoğunluğu fırsat bilen kasklı şüpheli, dolaptan anahtarlardan birini çaldı. Şüpheli, çaldığı anahtarlara basarak otomobilin yerini tespit ettikten sonra kapısını açtı. Kasklı şüphelinin, otomobilin kapısını açtığını fark eden vale koşarak yanına gitti. Bunun üzerine otomobili çalmaya çalışan şüpheli, kendisini fark eden valeye silah doğrulttu. Diğer çalışanların da kendisine doğru koştuğunu gören şüpheli, hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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VALEYE SİLAH ÇEKTİ

Otomobili çalmaya gelen kasklı şüphelinin kendisini uyaran valeye silah çektiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli otomobilin kapısını açtığı sırada vale, şüpheliyi fark edip koşarak uyarmaya geliyor. Şüpheli, valeye silah doğrultuyor. Diğer çalışanlar da şüpheliye doğru koşmaya başlayınca kasklı ve silahlı kişinin olay yerinden kaçtığı görülüyor.

KUTUDAN OTOMOBİLLERİN ANAHTARLARINI ÇALMIŞLAR

İş yeri müdürü Müjdat Akpolat, Dün Galatasaray-Sparta Prag maçı sırasında 2 tane motosikletli yoğunluktan istifade ederek kafenin önüne kadar geliyorlar. Diğer vale arkadaş araçları park ederken, kutudan 2 tane anahtarı alıp araçları deniyor. Bir tanesinin kapısını açıp bineceği esnada vale arkadaşlarımız durumu fark ediyor. Cesaretli bir şekilde üzerine gidiyor. Ufak bir tartışma falan derken şüpheli silah çekiyor. Bizim arkadaşlar adamları caydırıyor. Motosiklete binip kaçıyorlar. Biz durumu polis ekiplerine bildirdik. Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmaz dedi.