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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 31.08.2020 - 14:05 | Son Güncelleme:

Otomobile çarpıp, yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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Otomobile çarpıp, yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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BURSA'da, kontrolden çıkıp, park halindeki otomobile çarparak, yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi’nde meydana geldi. Orhan Y. yönetimindeki 34 ZD 4181 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki 16 BEC 43 plakalı otomobile çarparak, yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Orhan Y., çevredekilerin yardımıyla araç içinden çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Orhan Y., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarptıktan sonra yan yattığı anlar yer aldı.

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