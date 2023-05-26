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Otomobilden pompalı tüfekle ateş edip 2 köpeği öldürdü

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#Diyarbakır#Bağlar #Köpek
Otomobilden pompalı tüfekle ateş edip 2 köpeği öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 10:19

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobilden pompalı tüfekle ateş edip 2 köpeği öldüren Z.Y. (38), gözaltına alındı.

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Olay, 24 Mayıs günü öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, yol kenarındaki bir grup köpeğin yanına yaklaştı. Ardından araçtan bir kişi köpeklere pompalı tüfekle ateş açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 köpek yere düşerken, otomobil ise hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye görevlileri geldi. Çok sayıda saçmanın isabet ettiği 2 köpeğin öldüğü belirlendi.

Otomobilden pompalı tüfekle ateş edip 2 köpeği öldürdü

Otomobilin plakasının belirlenip şüphelinin yakalanması için Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ), Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Olay yeri ve caddeye çıkan yollardaki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları incelemeye alındı, otomobilin plakası tespit edilip sahibi belirlendi.

Otomobilden pompalı tüfekle ateş edip 2 köpeği öldürdü

Otomobilden ateş eden kişinin ise Z.Y. olduğu tespit edildi. Z.Y., adresine düzenlenen operasyonla, olayda kullandığı silahla yakalanıp gözaltına alındı. İlk ifadesinde, köpekleri korktuğu için öldürdüğünü söyleyen Z.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Diyarbakır#Bağlar #Köpek

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