Otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı: 1'i çocuk 2 yaralı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Canik ilçesine bağlı 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası tespit edilemeyen otomobilin içinden pompalı tüfekle ateş açıldı. Bu sırada sokakta top oynarken, saçmaların isabet ettiği A.K.T. ile E.K. yaralandı. Otomobil sürücüsü ise hızını artırıp, olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 2 yaralıyı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, otomobilin plakası ile olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.