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Otomobilde silahla vurulmuş kadın ve erkek cesedi bulundu

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#Yıldızeli#Sivas#Jandarma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 20:54

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yol kenarında park halindeki otomobilde Özay Gül (34) ve Selda Karaca (24), göğüs bölgelerinden silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

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Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Emirler köyü yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında uzun süre park halinde duran 44 ADP 354 plakalı otomobili gören köylüler, aracın yanına gittiklerinde göğüslerinden vurulmuş bir kadın ve bir erkek cesedi ile karşılaştı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Gelen sağlık ekipleri otomobil içindeki kadın ve erkeğin ölmüş olduklarını tespit etti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde cesetlerin Malatya'nın Arapgir ilçesi nüfusuna kayıtlı Özay Gül ve Selda Karaca'ya ait olduğu belirlendi. Araç içerisinde bir de tabanca bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenazeler otopsi işlemleri için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın başka kişilerce bir saldırı mı, yoksa intihar mı olup olmadığı araştırılıyor. 

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#Yıldızeli#Sivas#Jandarma

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