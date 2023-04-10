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Otomobilde otururken yüzünden vuruldu, 12 gün sonra öldü

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#Erzurum#Ebubekir Akın#Otomobil
Otomobilde otururken yüzünden vuruldu, 12 gün sonra öldü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 11:10

Erzurum'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada taraflardan birinin otomobilinde oturan Ebubekir Akın (28), yüzünden vuruldu. Ağır yaralanan Akın, 12 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, 26 Mart'ta öğle saatlerinde, Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi 4’üncü Canan Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Y. otomobiliyle giderken, ağabeyi Abdi Y. (34) ile husumetli olan Haci Güler'i (28) gördü. Aracını durduran Yusuf Y. ile Haci Güler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Haci Güler, belinden çıkardığı silahı Yusuf Y.'ye doğrultup ateşledi. Kurşun, Yusuf Y.'nin kullandığı otomobilin yolcu koltuğunda oturan Ebubekir Akın'a isabet etti. Olay yerinden uzaklaşmak için aracına binen Yusuf Y., arkadaşı Ebubekir Akın'ın yüzünden vurulduğunu fark edip, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü. Ebubekir Akın, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde 7 Nisan'da yaşamını yitirdi. Akın, yakınlarının gözyaşları arasında Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kent merkezindeki Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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Olay yerinde inceleme yapan polis, Yusuf Y.'nin ifadesi doğrultusunda adresini belirlediği Haci Güler'in evine baskın yaptı. Evinde bulunamayan Haci Güler'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Otomobilde otururken yüzünden vuruldu, 12 gün sonra öldü

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#Erzurum#Ebubekir Akın#Otomobil

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