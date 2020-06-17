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Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2020 - 17:14,Son Güncelleme:

Otomobilde ele geçirilen 5 tabancaya 2 gözaltı

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Otomobilde ele geçirilen 5 tabancaya 2 gözaltı
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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 5 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüpheli araç ve kişileri durdurarak, denetim yaptı.

Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancalara el koyan polis, otomobildeki B.T. ile Ş.Ç.'yi de gözaltına alarak emniyete götürdü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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