Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
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Otomobilde 5 av tüfeği ele geçirildi
ADIYAMAN'da, jandarma tarafından durdurulan otomobilde 5 av tüfeği ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 40'ncı kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında, plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Tüfeklere el koyulurken, jandarma sürücüyü gözaltına aldı.
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