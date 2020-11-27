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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 14:39 | Son Güncelleme:

Otomobilde 5 av tüfeği ele geçirildi

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Otomobilde 5 av tüfeği ele geçirildi
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ADIYAMAN'da, jandarma tarafından durdurulan otomobilde 5 av tüfeği ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 40'ncı kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında, plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Tüfeklere el koyulurken, jandarma sürücüyü gözaltına aldı.

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