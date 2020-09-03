MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtomobil, yön levhası direğine çarptı: 1 ölü
GeriGündem Otomobil, yön levhası direğine çarptı: 1 ölü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 15:55 | Son Güncelleme:

Otomobil, yön levhası direğine çarptı: 1 ölü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomobil, yön levhası direğine çarptı: 1 ölü
Abone Olgoogle-news

AFYONKARAHİSAR'da, kontrolden çıkıp, yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Nigar Erbatur (40), yaşamını yitirdi.

Kaza, Afyonkarahisar- Ankara çevre yolu şehir merkezi girişinde meydana geldi. Nigar Erbatur'un kullandığı 03 ABR 658 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yön levhası direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Erbatur, kurtarılamadı. Nigar Erbatur'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle