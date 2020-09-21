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Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 21.09.2020 - 12:41 | Son Güncelleme:

Otomobil yeşil alana uçtu: Aynı aileden 3 yaralı

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Otomobil yeşil alana uçtu: Aynı aileden 3 yaralı
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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil korkulukları aşıp, yol kenarındaki yeşil alana uçtu. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi Sultan Beyazıd Caddesi'nde meydana geldi. Süheyla Vural yönetimindeki 16 BDN 48 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki korkulukları aştıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten yeşil alana uçtu. Kazada, sürücü Vural ile kardeşi Erdal Özcan ve yengesi Hülya Özcan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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