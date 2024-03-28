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Otomobil yamaca çarptı: 2 gazeteciden 1'i öldü, 1'i ağır yaralandı

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#Kaza#Trafik Kazası#Artvin
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 09:00

Artvin'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yamaca çarpan otomobildeki gazetecilerden Tolga Gül (48) yaşamını yitirdi, Fatih Tüysüz (37) ağır yaralandı.

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Kaza, öğleden sonra merkeze bağlı Oruçlu köyünde meydana geldi. Yusufeli'nden, şehir merkezine giden Gazeteci Fatih Tüysüz yönetimindeki 34 FZJ 841 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yamaca çarptı.

Otomobil yamaca çarptı: 2 gazeteciden 1i öldü, 1i ağır yaralandı

Kazada, Fatih Tüysüz ile otomobildeki meslektaşı Tolga Gül, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tolga Gül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Fatih Tüysüz'ün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil yamaca çarptı: 2 gazeteciden 1i öldü, 1i ağır yaralandı

Otomobil yamaca çarptı: 2 gazeteciden 1i öldü, 1i ağır yaralandı

 

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#Kaza#Trafik Kazası#Artvin

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