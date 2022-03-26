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Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

#Motosiklet#Kaza#Adana
Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1i ağır 2 yaralı

Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Ç. ve arkadaşı Gökhan K., yaralandı. Ağır yaralanan İbrahim Ç.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamarasına yansıdı. Kazanın ardından aracını bırakarak kaçtığı öne sürülen ve otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Ç.'nin kullandığı 80 AAR 518 plakalı motosiklet, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 33 NVC 39 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıyan kazada, motosikletteki İbrahim Ç. ve arkadaşı Gökhan K. yaralanırken, otomobil sürücüsünün ise aracını yolun sağında kaldırıma park ettikten sonra kaçtığı öne sürüldü. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1i ağır 2 yaralı

Başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan İbrahim Ç., yoğun bakım ünitesine alınırken, vücudunun bazı yerlerinde kırık tespit edilen Gökhan K. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazanın ardından kaçtığı iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor. 

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#Motosiklet#Kaza#Adana

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