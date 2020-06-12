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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 13:56,Son Güncelleme:

Otomobil uçuruma yuvarlandı, 3 yaralı halatlarla kurtarıldı

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Otomobil uçuruma yuvarlandı, 3 yaralı halatlarla kurtarıldı
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MERSİN’in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Otomobildeki 3 kişi, itfaiye tarafından 100 metrelik uçurumdan halatlarla yukarıya çekilerek kurtarıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki Pirömerli Mahallesi Attıran Çeşme mevkisinde meydana geldi. D.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 33 PS 747 plakalı otomobil, dağlık alandan uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobilde sıkışan D.K., E.K. ve İ.K., itfaiye ekipleri tarafından halatlarla 100 metrelik uçurumdan yukarıya çekilerek kurtarıldı. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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