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DHA
Haber Giriş: 16.02.2020 - 01:25,Son Güncelleme:/

Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var

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Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var

Konya’ın Seydişehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece yarısı Seydişehir- Beyşehir yolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 K 6234 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada Mehmet Arı, Fatih Sevgili ve Alime Dinç yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Arı’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Fatih Sevgili ve Alime Dinç ise Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var

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