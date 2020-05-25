ŞANLIURFA, (DHA)
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Otomobil sürücüsünün yaralandığı kazada 10 koyun telef oldu
ŞANLIURFA'da, otomobille sürüye çarparak, 10 koyunun telef olmasına yol açan sürücü, kazada yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale yolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. İsmail Keleş yönetimindeki 59 JG 500 plakalı otomobil, aniden yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada, sürüdeki 10 koyun telef olurken, yaralanan sürücü Keleş ise ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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