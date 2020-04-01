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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 11:39,Son Güncelleme:/

Otomobil şarampole yuvarlandı, alkollü sürücü yaralandı

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Otomobil şarampole yuvarlandı, alkollü sürücü yaralandı
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KÜTAHYA’da sürücüsü Harun U.'nun (42) kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün 2.20 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, 75’nci Yıl Mahallesi’nde eski askeri cephaneliğin bulunduğu Mantarlık mevkisinde meydana geldi. Araç girişinin yasak olduğu alana demir bariyerleri kaldırarak giren Harun U., 43 DF 933 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilde sıkışan Harun U., ihbar üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün 2.20 promil alkollü olduğu belirlendi. Harun U.'nun ehliyetine de kısa süre önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğu ortaya çıktı.

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