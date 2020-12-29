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Mustafa UFAK/ HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- 
Haber Giriş: 29.12.2020 - 10:35 | Son Güncelleme:

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hilvan'ın Üçüzler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden İhsar Arıca yönetimindeki 34 CLD 514 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü İhsan Arıca ile araçta bulunan Fesih Demir yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Fesih Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İhsan Arıca’nın tedavisinin sürdüğü bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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