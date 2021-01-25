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Gündem
BİLECİK (İHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 13:40 | Son Güncelleme:

Otomobil park halindeki kar küreme aracına çarptı; 1 yaralı

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Otomobil park halindeki kar küreme aracına çarptı; 1 yaralı
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Bilecik'te seyir halindeki otomobilin park halindeki kar küreme aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil park halindeki kar küreme aracına çarptı; 1 yaralı
Alınan bilgiye göre; Bilecik'ten Vezirhan istikametine seyir halindeki Emine K. yönetimindeki 11 EM 388 plakalı otomobil, Gülümbe Köyü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında park halinde bulunan 06 FH 8160 plakalı kar küreme aracına çarptı. Yaşanan kazada yaralanan araç sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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