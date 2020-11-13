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Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 13.11.2020 - 14:50 | Son Güncelleme:

Otomobil motoruna sıkışan sokak köpeği, 2 saatte kurtarıldı

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Otomobil motoruna sıkışan sokak köpeği, 2 saatte kurtarıldı
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ANTALYA'da park halindeki otomobilin motor kısmına girip, sıkışan sokak köpeği itfaiye ekibinin 2 saatlik çabasıyla kurtarıldı.

Otomobil motoruna sıkışan sokak köpeği, 2 saatte kurtarıldı
Turgay Batmaz, 2 gün önce otomobilini Liman Mahallesi Boğaçay Caddesi üzerinde park etti. Bu sabah otomobilinin yanına gelen Batmaz, aracın motor bölümünden gelen sesi fark etti.

Kaputu açınca sıkışmış sokak köpeği ile karşılaştı. Esnaftan yardım istedi. Ancak köpek sıkıştığı yerden çıkarılamadı. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arandı. Gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 2 saatlik çabanın sonunda köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Korkudan titreyen köpek, kaçmaması için boynundan iple bağlandı.

İtfaiye ekipleri, "Biz ilk defa böylesine büyük bir köpeği motor bölümünden kurtardık" dedi.

Araç sahibi Batmaz ve arkadaşı, sıkışan köpeği tedavi için veterinere götürdü.
Otomobil motoruna sıkışan sokak köpeği, 2 saatte kurtarıldı

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