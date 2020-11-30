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MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 13:14 | Son Güncelleme:

Otomobil lastiğinden 10 kilo esrar çıktı

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Otomobil lastiğinden 10 kilo esrar çıktı
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MALATYA'da, otomobilin lastiğine gizlenen 10 kilo 230 gram esrar, narkotik köpeğinin aramasıyla bulunurken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan otomobilde, narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpeğin otomobilin tekerine tepki vermesi üzerine lastiği söken ekipler, 10 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

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