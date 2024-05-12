×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Otomobil kontrolden çıkıp şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Kaza#Trafik Kazası
Otomobil kontrolden çıkıp şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 14:27

Sivas'ta, otomobilin şarampole devrildiği kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Yıldızeli ilçesi Tat köyü yakınlarında meydana geldi. M.A. (44) yönetimindeki 50 DF 318 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Sürücü ile araçtaki Ş.A. (68), A.H.A. (4), H.H.A. (8), S.A. (10), V.A. (32) ile Ş.A. (67) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Ş.A. kaldırıldığı Numune Hastanesi’nde, S.A. ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan H.H.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Kaza#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!