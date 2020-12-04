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AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 20:18 | Son Güncelleme:

Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Halil Can Demir'in (19) kullandığı 07 AKJ 697 plakalı otomobille Hasan Şuşan'ın (59) kullandığı 63 AAF 110 plakalı kamyon, merkez Eyyübiye ilçesi TOKİ çevre yolu bağlantısında çarpıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Demir, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

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