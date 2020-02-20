Erkan BAY/KOVANCILAR (Elazığ), (DHA)
Haber Giriş: 20.02.2020 - 15:43,
Otomobil istinat duvarına çarptı: 6 yaralı
ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Elazığ'dan Bingöl yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AAK 124 plakalı otomobil, Başyurt mevkiinde kontrolden çıkarak, istinat duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
İhbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.
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