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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 21.12.2020 - 14:30 | Son Güncelleme:

Otomobil ile taksinin kazası kamerada

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Otomobil ile taksinin kazası kamerada
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile taksi çarpıştı, iki sürücü de yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Otomobil ile taksinin kazası kamerada
Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi, Organize Sanayi bölgesi, Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Gençler Sokak üzerinde seyir halinde olan Murat Bakır(35) yönetimindeki 16 AIM 946 plakalı otomobil, Mikail Sokak'tan çıkan Salih Imga(40) yönetimindeki 16 T 5589 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil ile taksinin kazası kamerada

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