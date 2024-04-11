Otomobil ile kamyonet çarpıştı: Karı-koca öldü, 4 kişi de yaralandı

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Kaza, saat 18.00 sıralarında Gümüşdere Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin İlkinci (50), yönetimindeki 20 DG 117 plakalı otomobille Tavas istikametine giderken, karşı yönden gelen Rukiye Erçıktı’nın (33) kullandığı 09 JF 009 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi Hüseyin İlkinci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İlkinci’nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Zehra İlkinci (50), kızı Şerife İlkinci ile kamyonetin sürücüsü Rukiye Erçıktı ve yolcular Mehmet Ali Erçıktı (45) ve Sıla Erçıktı (15), itfaiye ekipleri tarafından otomobillerden çıkartılarak, acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Olay yerinde hayatını kaybeden Hüseyin İlkinci’nin cenazesi otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EŞİ DE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazadan ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Zehra İlkinci de yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kızı Şerife İlkinci’nin de sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.