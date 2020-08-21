Otomobil hırsızlığı şüphelisi 3 kişi adliyede

Bolu Köroğlu Mahallesi'nde yaşayan E.Y., otomobilini park ettiği yerde bulamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede aracın 3 kişi tarafından çalındığı tespit edildi. Ekiplerin detaylı çalışması sonucu, kimlikleri belirlenen Ö.Y., F.Ö. ve H.Ç. adlı şahısların çaldıkları araçla Ankara’ya gittikleri belirlendi. 3 şüpheli Ankara'da düzenlenen operasyonla çalıntı aracı change yaparak motor-şasi numarasını değiştirmeye çalıştıkları sırada yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Bolu’ya getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı araç ise ekipler tarafından sahibine teslim edildi.