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Otomobil hırsızı yeni evli çift yakalandı

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#Konya#Karatay#Hırsızlık
Otomobil hırsızı yeni evli çift yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 11:23

Konya’da park halindeki otomobili çalan yeni evli çift Celal Babur (26) ve K.B. (25) polis tarafından yakalandı. Çiftten Celal Babur tutuklanırken, eşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Karatay ilçesi Karaarslan Üzümcü Mahallesi’nde park halindeki otomobilin çalınmasıyla ilgili polis çalışma başlattı. Bölgedeki yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şubesi Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 25 Mart günü Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde aynı marka otomobili yolda görüp durdurdu. Plakası farklı olan aracın, yapılan detaylı inceleme sonucu çalınan otomobil olduğu belirlendi. 14 suç kaydı bulunan sürücü Celal Babur ile 5 suç kaydı olan eşi K.B. gözaltına alındı.

Otomobil hırsızı yeni evli çift yakalandı

Polis, aynı mahallede 26 Aralık 2022 tarihte çalınan başka bir otomobilin de çift tarafından çalınmış olabileceği şüphesiyle araştırma yaptı. Araştırma çiftin, o otomobili de çalıp, parçaladıktan sonra sanayi sitesinde iş yeri bulunan Yaşar B.’ye (50) sattığını saptadı. İş yerine yapılan operasyonda, çalınan otomobilin parçalarına el konuldu. Yaşar B. de gözaltına alındı.

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Otomobil hırsızı yeni evli çift yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Celal Babur tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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#Konya#Karatay#Hırsızlık

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