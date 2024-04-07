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Otomobil evin bahçesine devrildi... O anlar kamerada

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#Kaza#Trafik Kazası#Nevşehir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 12:37

Nevşehir'de, otomobilin bir evin bahçesine devrildiği kazada sürücü Yasin G., otomobilden yara almadan çıkarılırken, kaza bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

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Kaza, dün 21.00'da kent merkezinde bulunan Emek Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokağı'nda meydana geldi. Yasin G.,idaresindeki 50 LA 848 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil evin bahçesine devrildi... O anlar kamerada

Yasin G., devrilen otomobilden yara almadan kurtulurken, polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, Yasin G.'nin kullandığı otomobilin sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesine devrilmesi, bölgede bulunan bir başka apartmanın güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntüde, Yasin G.'nin otomobili ile yavaş yavaş seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip, devrildiği görüldü.

 

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#Kaza#Trafik Kazası#Nevşehir

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