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Müfit ONBAŞI/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 09.05.2020 - 13:53,Son Güncelleme:

Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

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Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
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ANKARA’nın Çubuk ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarptıktan sonra yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Çubuk ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Nur Sokak'ta meydana geldi. Çağrı Süzer (28) idaresindeki 06 AV 4928 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu elektrik direğine çarpıp, yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kazada sürücü Çağrı Süzer ile beraberinde Aykut Baba (28) ve Veli Eminoğlu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Çağrı Süzer ve Aykut Baba, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Veli Eminoğlu’nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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