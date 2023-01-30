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Otomobil çukura düştü: Sürücü yaralandı

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#Otomobil#Çukur#Bursa
Otomobil çukura düştü: Sürücü yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 07:57

Bursa'da Semih Ünal’ın kontrolünü kaybettiği otomobil, metro inşaatı nedeniyle kazılan çukura düştü. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Ünal, yaralandı.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Semih Ünal’ın kontrolünü kaybettiği 16 AOD 555 plakalı otomobil, Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi metro hattı yapım çalışması nedeniyle kazılan 3 metre derinlikteki çukura düştü.

Otomobil çukura düştü: Sürücü yaralandı

Otomobilde sıkışan Ünal, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ünal, itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarıldı.

Ünal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ünal’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Otomobil#Çukur#Bursa

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