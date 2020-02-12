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Mehmet IŞIK/ KONYA,(DHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 15:12,Son Güncelleme:/

Otomobil çarpan Mücahit, hayatını kaybetti

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Otomobil çarpan Mücahit, hayatını kaybetti

KONYA'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Mücahit Aktaş (21), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Burhan Susamcı yönetimindeki DIL BS 394 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mücahit Aktaş'a çarptı. Kazada yaralanan Aktaş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aktaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Susamcı da gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

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