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Haber Giriş: 04.11.2020 - 15:59 | Son Güncelleme:

Otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu

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Otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu
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Kırıkkale'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Irmak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman K. idaresindeki 19 HG 071 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken otomobilde ise maddi hasar oluştu.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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