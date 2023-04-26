Otomobil bariyere çarpıp alev aldı; baba ve 2 oğlu yaralandı

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Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Ankara- Konya kara yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Enes Akboğa’nın (22), aniden yola çıkan araca çarpmamak için ani fren yaptığı 33 PBG 761 plakalı otomobili, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla atarak bariyerlere çarptı. Kazanın ardından araç alev aldı.

Kazada sürücü Enes Akboğa ile ağabeyi Ali Akboğa (23) ve babaları Adnan Akboğa (57) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zaman zaman küçük çaplı patlama seslerinin duyulduğu otomobildeki yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Bursa’dan memleketleri Adana’ya gitmek için yola çıktıklarını söyleyen sürücü Enes Akboğa, “Bir araç önümüze çıkınca, ben de ona çarpmayayım diye direksiyonu çevirip, firene bastım. Yağışlı havada araç kayıp 4-5 takla attı. Sonrasında da bu hale geldik. Biz hastaneye gelirken aracımız tamamen yanmış. Biz işçiyiz, ormanda çalışıp memleketimize gidiyorduk.” dedi.