Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Otomobil baraj gölüne devrildi! Astsubay ve arkadaşından acı haber...

#Kahramanmaraş#Göksun#Astsubay
Otomobil baraj gölüne devrildi Astsubay ve arkadaşından acı haber...

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobilin baraj gölüne devrildiği kazada Astsubay Alihan Ördek (27) ile yanındaki Burakcan Doğan (24) yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde Kırklareli 65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Astsubay Alihan Ördek ile Burakcan Doğan'ın bulunduğu 27 AIK 725 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak Adatepe Baraj Gölü'ne devrildi. Kazayı gören mahalle halkı baraj gölüne giderken, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar, Burakcan Doğan'ın cenazesini baraj gölünden çıkarırken Alican Ördek'e ulaşamadı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma birimindeki dalgıçlar göle girerek Ördek'i aramaya başladı. Çalışmalar sonunda Ördek'in cansız bedeni, 7 metre derinlikteki araçtan çıkarıldı.

Haberin Devamı

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Burakcan Doğan ile Alihan Ördek'in cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Göksun#Astsubay

BAKMADAN GEÇME!

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde! Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

#Roman Polanski
25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü! Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

#Nadine Madger
Bu çocuk Atatürk mü

Bu çocuk Atatürk mü?

#Atatürk

BAKMADAN GEÇME!

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde! Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

#Roman Polanski
25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü! Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

#Nadine Madger
Bu çocuk Atatürk mü

Bu çocuk Atatürk mü?

#Atatürk