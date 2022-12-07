Otomobil, 15 metreden apartman boşluğuna düştü

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Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Beyler Öztürk idaresindeki otomobil, yokuş inerken sürücünün kontrolünden çıkarak, hızlandı.

Demir korkuları aşıp, inşası süren 7 katlı apartmanın duvarına çarpan otomobil, 15 metre yüksekten boşluğa düştü. Sıkıştığı yerden çevredeki işçilerin çıkardığı sürücü, ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan sürücünün, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.