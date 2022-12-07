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Otomobil, 15 metreden apartman boşluğuna düştü

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#TRABZON#Sürmene#KAZA
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 12:43

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 15 metreden apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü Beyler Öztürk (77), yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Beyler Öztürk idaresindeki otomobil, yokuş inerken sürücünün kontrolünden çıkarak, hızlandı.

Demir korkuları aşıp, inşası süren 7 katlı apartmanın duvarına çarpan otomobil, 15 metre yüksekten boşluğa düştü. Sıkıştığı yerden çevredeki işçilerin çıkardığı sürücü, ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil, 15 metreden apartman boşluğuna düştü

Tedaviye alınan sürücünün, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, Kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

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#TRABZON#Sürmene#KAZA

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