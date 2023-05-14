Otogarlarda son gün telaşı

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SEÇİME saatler kala, nüfusa kayıtlı oldukları illerde oy vermek isteyenlerin seçim göçü devam etti. İstanbul Otogarı son birkaç gün içinde, bayram günleri hariç tarihinin en hareketli günlerini yaşadı.

Bugün gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar, seçime 1 gün kala otogarlardan memleketlerine doğru yola çıktı. Vatandaş yoğunluğu şehirden şehire farklılık gösterdi. Kimi otobüs bulamazken kimi yarısı boş otobüsle yola çıktı. En yoğun seferler gece saatlerine denk gelenlerdi. Uzun yol şoförleriyse görevde olacakları için oy kullanamadıklarından şikâyet ederek ‘otogarlara sandık kurulmasını’ istedi.

BİLET FİYATLARI FIRLADI

Trabzon’a gitmek için bilet arayan Mehmet Akan, “Trabzon’a gideceğim. Bilet fiyatları pahalı 600-650 lira. Bir de yer yok. Bu otobüs sektörünün bir şey yapması lazım, ek servis yapması lazım. Oyumuzu kullanmaya gideceğiz, gidebilirsek. Sabah 6’da geldim. Karadeniz’e zaten 5-6 firma gidiyor. En son kaymakamlığa gideceğim bilet bulmaya” dedi.

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İKİNCİ TURU DA BEKLERİM

- Üniversite öğrencisi Zehra Gözüm ise, “Oy kullanmak için Bursa’ya gidiyorum şimdi. Bu seçim hepimiz için önemli, özellikle biz gençler için. Umarım iyi sonuçlar çıkar. Seçimin 2. tura kalma ihtimaline karşı da Bursa’da bekleyeceğim” diye konuştu.

OTOGARA DA SANDIK KURULSUN

- Oy kullanamayacağı için yakınan 25 yıllık şoför Cengiz Demir ise “Sanırım referandum zamanıydı. Ankara’da otogara sandık konulmuştu. Keşke o zamanki gibi bir çalışma olsa da biz de oy kullanabilsek. Şanslı şoförler memleketlerine görev yazdırarak oy kullanabilecek ama biz farklı şehirlere gideceğimiz veya yolda olacağımız için oy kullanamayacağız. Bu duruma mutlaka çözüm getirilmeli” dedi.

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MEMLEKETTE OY VERECEĞİM

- Uzun yol şoförü Cemal Çelik, “Biz de Van’da oyumuzu kullanacağız, hem de oyunu kullanmak isteyenleri memleketimize götürüp yardımcı olacağız” diye konuştu.