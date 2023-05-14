Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Otogarlarda son gün telaşı

Güncelleme Tarihi:

#Deprem Bölgesi#Otogar#Seçmenler
Otogarlarda son gün telaşı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 07:00

Bugünkü seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar, otogarlardan memleketlerine doğru yola çıktı. Kimi bilet bulamazken kimi son otobüsü yakaladı. Uzun yol şoförleriyse görevde olacakları için oy kullanamadıklarından şikâyet ederek ‘otogarlara sandık kurulmasını’ istedi.

Haberin Devamı

SEÇİME saatler kala, nüfusa kayıtlı oldukları illerde oy vermek isteyenlerin seçim göçü devam etti. İstanbul Otogarı son birkaç gün içinde, bayram günleri hariç tarihinin en hareketli günlerini yaşadı.

Bugün gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar, seçime 1 gün kala otogarlardan memleketlerine doğru yola çıktı. Vatandaş yoğunluğu şehirden şehire farklılık gösterdi. Kimi otobüs bulamazken kimi yarısı boş otobüsle yola çıktı. En yoğun seferler gece saatlerine denk gelenlerdi. Uzun yol şoförleriyse görevde olacakları için oy kullanamadıklarından şikâyet ederek ‘otogarlara sandık kurulmasını’ istedi.

BİLET FİYATLARI FIRLADI

Trabzon’a gitmek için bilet arayan Mehmet Akan, “Trabzon’a gideceğim. Bilet fiyatları pahalı 600-650 lira. Bir de yer yok. Bu otobüs sektörünün bir şey yapması lazım, ek servis yapması lazım. Oyumuzu kullanmaya gideceğiz, gidebilirsek. Sabah 6’da geldim. Karadeniz’e zaten 5-6 firma gidiyor. En son kaymakamlığa gideceğim bilet bulmaya” dedi.

Haberin Devamı

İKİNCİ TURU DA BEKLERİM

- Üniversite öğrencisi Zehra Gözüm ise, “Oy kullanmak için Bursa’ya gidiyorum şimdi. Bu seçim hepimiz için önemli, özellikle biz gençler için. Umarım iyi sonuçlar çıkar. Seçimin 2. tura kalma ihtimaline karşı da Bursa’da bekleyeceğim” diye konuştu. 

Otogarlarda son gün telaşı

OTOGARA DA SANDIK KURULSUN

- Oy kullanamayacağı için yakınan 25 yıllık şoför Cengiz Demir ise “Sanırım referandum zamanıydı. Ankara’da otogara sandık konulmuştu. Keşke o zamanki gibi bir çalışma olsa da biz de oy kullanabilsek. Şanslı şoförler memleketlerine görev yazdırarak oy kullanabilecek ama biz farklı şehirlere gideceğimiz veya yolda olacağımız için oy kullanamayacağız. Bu duruma mutlaka çözüm getirilmeli” dedi.

Otogarlarda son gün telaşı

Haberin Devamı

MEMLEKETTE OY VERECEĞİM

- Uzun yol şoförü Cemal Çelik, “Biz de Van’da oyumuzu kullanacağız, hem de oyunu kullanmak isteyenleri memleketimize götürüp yardımcı olacağız” diye konuştu.

Otogarlarda son gün telaşı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem Bölgesi#Otogar#Seçmenler

BAKMADAN GEÇME!

5 maddede inşaatta yeni dönem... Mühendislere tecrübe şartı geldi

5 maddede inşaatta yeni dönem... Mühendislere tecrübe şartı geldi

#Deprem
Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz Hangi hastalıklara yol açıyor

Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz! Hangi hastalıklara yol açıyor?

#Bakteri
Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD