×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Otogarda husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si polis 10 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Husumetli İki Grup#Polis
Otogarda husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2si polis 10 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 22:56

Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde, husumetli iki grup arasında borç- alacak nedeniyle döner bıçağı, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada Halil Deveci (43) yaşamını yitirdi, 2'si polis 10 kişi yaralandı. Yolcuların korkuya kapıldığı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberin Devamı

Kavga, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesinde bulunan Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında borç- alacak meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında otobüs firması yazıhanesinde tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede döner bıçağı, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Otogarda husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2si polis 10 yaralı

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yolcuların korkuya kapıldığı olayda rastgele tabancayla ateş açılması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Otogar polisinin müdahale ettiği kavgada 2 polis memurunun da aralarında olduğu 10 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Haberin Devamı

Otogarda husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2si polis 10 yaralı

Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Halil Deveci yaşamını yitirirken, diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Halil Deveci’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otogarda husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2si polis 10 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, otogar ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Husumetli İki Grup#Polis

BAKMADAN GEÇME!