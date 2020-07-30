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Hüseyin BOZOK/ DHA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 13:16,Son Güncelleme:

Otogarda ele geçirildi! 115 tüp kobra yılanı zehri…

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Otogarda ele geçirildi! 115 tüp kobra yılanı zehri…
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde otogarda şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerinde 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente otobüsle gelen ve otogarda şüpheli hareketleriyle dikkat çeken 3 kişiyi durdurdu. Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramada, 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. O.U, E.K. ve M.D. isimli şüpheliler gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı belirtildi

 

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