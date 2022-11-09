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Otogarda bırakılan çuvaldan binlerce uyuşturucu hap çıktı

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#Bayrampaşa#15 Temmuz Demokrasi Otogarı#Uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 11:13

Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir otobüs firmasının yazıhanesine bırakılan sahipsiz çuvalın içinden 19 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, çuvalı taksiyle otogara getiren otobüs firması çalışanı E.G.'nin, Adana'ya göndereceğini tespit etti. Güvenlik kamera kayıtları incelenerek kimliği belirlenerek gözaltına alınan E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 3 Kasım Perşembe günü saat 17.00 sıralarında bir otobüs firmasının kargo bölümünde sahipsiz bir çuval olduğunu gören çalışanlar, durumu otogardaki polis ekiplerine bildirdi.

Çuval açıldığında polis kıyafetlerin içine gizlenmiş 4 parça halinde ve 7 kilo 900 gram ağırlığında toplam 19 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis çuvalın kim tarafından yazıhaneye bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.

Otogarda bırakılan çuvaldan binlerce uyuşturucu hap çıktı

Otogardaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, çuvalın aynı gün saat 13.00'te bir taksiden inen kadın tarafından yazıhaneye bırakıldığını fark etti.

TUTUKLANDI

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Kadının kimlik bilgilerinin tespit etmeye çalışan polis, şüphelinin yine aynı yazıhanede çalışan E.G. olduğunu belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan E.G., uyuşturucu hapların kendisine ait olduğunu, otobüsle Adana'ya göndermek için yazıhaneye koyduğunu itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G. tutuklandı.

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#Bayrampaşa#15 Temmuz Demokrasi Otogarı#Uyuşturucu

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