Otogarda bırakılan çuvaldan binlerce uyuşturucu hap çıktı

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Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 3 Kasım Perşembe günü saat 17.00 sıralarında bir otobüs firmasının kargo bölümünde sahipsiz bir çuval olduğunu gören çalışanlar, durumu otogardaki polis ekiplerine bildirdi.

Çuval açıldığında polis kıyafetlerin içine gizlenmiş 4 parça halinde ve 7 kilo 900 gram ağırlığında toplam 19 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis çuvalın kim tarafından yazıhaneye bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.

Otogardaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, çuvalın aynı gün saat 13.00'te bir taksiden inen kadın tarafından yazıhaneye bırakıldığını fark etti.

TUTUKLANDI

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Kadının kimlik bilgilerinin tespit etmeye çalışan polis, şüphelinin yine aynı yazıhanede çalışan E.G. olduğunu belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan E.G., uyuşturucu hapların kendisine ait olduğunu, otobüsle Adana'ya göndermek için yazıhaneye koyduğunu itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G. tutuklandı.