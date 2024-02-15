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Otogarda akılalmaz olay: Bankta uyurken telefonunu ve parasını çaldırdı

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#Diyarbakır#Otogar#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 14:04

Diyarbakır’da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bankta uyuyan F.A.’nın üzerindeki cep telefonu ve bir miktar parasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Kimliği tespit edilen ve aynı gün yakalanarak gözaltına alınan Kemal K. tutuklanırken, telefon ve para sahibine teslim edildi.

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Olay, Kayapınar ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde meydana geldi. Otogara gelen F.A., dinlenmek için bankta uzandı. Uyuyakalan F.A.’nın yanına yaklaşan Kemal K., bir süre gözlem yaptıktan sonra üzerinden cep telefonunu ve bir miktar parasını çaldı. Uyanınca telefon ve parasının olmadığını gören F.A., durumu polise bildirdi.

Otogarda akılalmaz olay: Bankta uyurken telefonunu ve parasını çaldırdı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri otogar içerisindeki güvenlik kameralarından Kemal K.’yi tespit etti. Belirlenen adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Kemal K.’nin üzerinden çıkan cep telefonu ve para sahibine teslim edildi. Genel Bilgi Taramasında (GBT) 8’i hırsızlık olmak üzere 30 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Kemal K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Otogarda akılalmaz olay: Bankta uyurken telefonunu ve parasını çaldırdı

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#Diyarbakır#Otogar#Hırsızlık

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