Otogarda akılalmaz olay: Bankta uyurken telefonunu ve parasını çaldırdı

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Olay, Kayapınar ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde meydana geldi. Otogara gelen F.A., dinlenmek için bankta uzandı. Uyuyakalan F.A.’nın yanına yaklaşan Kemal K., bir süre gözlem yaptıktan sonra üzerinden cep telefonunu ve bir miktar parasını çaldı. Uyanınca telefon ve parasının olmadığını gören F.A., durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri otogar içerisindeki güvenlik kameralarından Kemal K.’yi tespit etti. Belirlenen adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Kemal K.’nin üzerinden çıkan cep telefonu ve para sahibine teslim edildi. Genel Bilgi Taramasında (GBT) 8’i hırsızlık olmak üzere 30 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Kemal K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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