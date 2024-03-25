Otobüste yaşlı çifte oğlu ile kâbusu yaşatmıştı... Okul müdürünün cezası belli oldu

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Olay, 15 Aralık'ta Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hastaneden çıkan Hamdiye-Ramazan Polat çifti evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi. Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan okul müdürü İsmet Turan ve oğlu A.O.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İsmet Turan ve oğlu, çifti darbetti. Olaydan sonra taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. İsmet Turan ile oğlu A.O.T., gözaltına alındı. İsmet Turan tutuklandı, oğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir süre sonra A.O.T. de soruşturma kapsamında tutuklandı.

İsmet Turan, Hamdiye Polat ve Ramazan Polat hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan Mersin 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede her iki tarafın da birbirini yaraladığı, ayrıca küfür ve hakaret suçu işlediğine yer verildi. Sanıklar, bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık İsmet Turan duruşmaya SEGBİS ile katılırken şikayetçi çift ve avukatlar salonda hazır bulundu.

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'GADDARCA DARBETMEDİM'

Karar duruşmasında son sözü sorulan sanık Turan, "Kimseyi zalimce, gaddarca darbetmedim. Ben de engelliyim, kalp hastasıyım. Kendi vicdanımda olayı değerlendirdim. 18 dakika kimsenin sabredemeyeceği kadar sabrettim. Yaşananlardan dolayı pişmanım, özür diliyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Savunmalar sonrası karar açıklandı. İsmet Turan, 'kasten yaralama' suçunda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası çarptırıldı. Karar sonrası tahliye edilen Turan, 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından herhangi bir ceza almadı.

Polat çifti tüm suçlamalardan beraat ederken, bir önceki duruşmada tahliye edilen A.O.T.'nin çocuk mahkemesindeki davası sürüyor. (DHA)