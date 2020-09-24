Otobüste uyuyakalan doktor: 'Yorgunluğuma değil, saldırılara üzüldüm'

Nöbetten çıktığı bir sabah evine dönerken otobüste uyuya kaldı. Bir vatandaş da o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Büyükkaya’nın o anları binlerce beğeni aldı, sosyal ağlarda en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

Ensar Büyükkaya o anları şöyle anlattı: “Diğer günlerden farkı yoktu. Çoğu sağlık çalışanı için de öyle. Pandemiden dolayı bayağı yoğunuz. Yani bizim için sıradan bir olay ama demek ki vatandaşımızın ilgisini çekmiş. Ben 2 aydır acilde çalışıyorum. O an da bir sabah nöbeti çıkışıydı. Sabah nöbetlerinde akşam 5'ten sabah 8'e kadar. Bir sabah nöbeti çıkışında biraz yorgunluk oldu, ben de otobüse kendimi atmamla uyuyakalmışım. Bir vatandaşımız da bunu çekmiş, o görüntüleri paylaşmış. İnsanlarımız virüse karşı uyarıları dikkate alsın. Maskesini taksın, sosyal mesafeye uysun.

Ama beni bu süreçte en çok üzen olay, Ankara'daki saldırı oldu. Sağlık çalışanlarının kapıya yığıldığını gördük ve bunlar olmaması gereken görüntüler. Tek isteğimiz bunların olmaması. Bunun yanında önlemlere dikkat edecekler. Ama insanlarımızdan ilk isteğimiz, daha fazla anlayışlı olmaları."